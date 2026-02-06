Обиду в сторону: Собчак защитила Сабурова, закрыв глаза на старый конфликт

В ситуации с запретом на въезд в Россию для комика Нурлана Сабурова неожиданную поддержку ему выразила журналистка Ксения Собчак. Несмотря на публичный конфликт в прошлом, она резко осудила давление на артиста.

В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» 6 февраля Собчак охарактеризовала происходящее с Сабуровым как «синхронное мочилово». Она позволила себе резкую риторику, обратившись к медиа, критикующим комика: «Интересно, а всем этим риа-ренам-звёздам и помойкам профнепригодным типа Shot дали команду „фас“ или они уже интуитивно на автомате выслуживаются».

Забытая обида: от «лошади» к защите

После этого Собчак напомнили о ее ссоре с Сабуровым в 2022 году, когда тот публично назвал ее «лошадью». Однако журналистка заявила, что не намерена держать зла из-за личных оскорблений, особенно когда речь идет, по ее мнению, о несправедливости.

«Ну, что мне теперь, каждого, кто меня лошадью назвал, во враги записывать? Полстраны ни в один блокнот не вместится. То, что я не нравлюсь человеку…. не значит, что я буду поддерживать откровенную несправедливость», — заявила она в ответ на критиков.

Ксения Собчак подчеркнула, что считает обращение с Нурланом Сабуровым откровенно мерзким. Напомним, комику, прилетевшему в Москву из Дубая 3 февраля, был запрещен въезд в Россию на основании решения от 30 января.