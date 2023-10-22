Обиды на фоне неудавшегося секса перепугали соседей по дому в Красногорске

Обиды в связи с неудавшимся сексом перепугали соседей в одном из домов в Красногорске. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Ивановское.

Добавляется, что в ресторане женщина познакомилась с молодым парнем, и они пошли к нему домой. Однако в подъезде она заявила, что секса не будет, на что молодой человек просто захлопнул дверь своей квартиры перед ней.

Уточняется, что женщина стала кричать в подъезде, что ее насилуют, из-за шума соседям пришлось вызвать правоохранительные органы. Сотрудники правопорядка отправили ее домой.