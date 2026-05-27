«Объяснял воспитанием»: в Москве мужчина получил шесть лет колонии за истязание двоих маленьких детей

В Москве суд вынес обвинительный приговор 61-летнему мужчине, который на протяжении нескольких месяцев систематически избивал своих малолетних детей. Как сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета России по городу, фигурант признан виновным в истязании и неисполнении родительских обязанностей.

По данным следствия, с мая по октябрь 2024 года мужчина неоднократно применял к детям физическую силу прямо у себя дома. Свои действия он пытался оправдать воспитательными мерами, однако фактически причинял потерпевшим физические и душевные страдания, совмещая это с жестоким обращением. В сентябре того же года в ходе очередного конфликта осужденный нанес детям травмы, одну из которых экспертиза квалифицировала как легкий вред здоровью, а у второго ребенка также зафиксировали телесные повреждения. При этом специалисты опровергли версию защиты о том, что травмы могли быть получены при падении.

В рамках расследования следователи допросили свидетелей и самих потерпевших, а также педагогов, врачей и сотрудников полиции, изучили медицинскую документацию. По итогам суд признал мужчину виновным по статьям 117 и 156 УК РФ и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.