Объявление в подъезде многоэтажки в Химках разозлило жителей

В подъезде одной из многоэтажек в Химках была приклеено необычное объявление, в котором просят соседей перестать громко любить друг друга. Об этом сообщает « Мослента » со ссылкой на соцсети.

Автор письма просит «умерить пыл и снизить громкость».

Однако у пользователей соцсетей такое объявление вызвало гнев. Они отметили, что в собственных квартирах люди имеют право делать, что хотят, а также обвиняли автора записки в зависти и злобе.