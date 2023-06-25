Объявление в подъезде многоэтажки в Химках разозлило жителей
Фото: [©Валерий Мельников/РИА Новости]
В подъезде одной из многоэтажек в Химках была приклеено необычное объявление, в котором просят соседей перестать громко любить друг друга. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на соцсети.
Автор письма просит «умерить пыл и снизить громкость».
Однако у пользователей соцсетей такое объявление вызвало гнев. Они отметили, что в собственных квартирах люди имеют право делать, что хотят, а также обвиняли автора записки в зависти и злобе.