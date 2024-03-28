Объявлены торги на недвижимость в Старой Купавне

ООО «ТоргТрейд» (115088, город Москва, ул 1-Я Машиностроения, д. 10, помещ. 18/2), ИНН 9709082384), ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 28.03.2024 в 20:00 по 09.04.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Извещение № 1 (повторные) торги состоятся 11.04.2024 в 12:00



1.ЗУ, общ. пл. 4100 кв. м. КН 50:16:0602003:445, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, Текстильщиков проезд, д. 7. Неж.зд. общ. пл. 1475.5 кв. м. , КН 50:16:0602003:6787, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, Текстильщиков проезд, д. 7. Неж.зд. общ. пл. 615.7 кв. м. КН 50:16:0602003:6564, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, Текстильщиков проезд, д. 7. НЦ: 30 865 200,85р. (Победитель торгов дополнительно к цене имущества, полученной по результатам торгов, оплачивает НДС 20% на объекты: Нежилое здание общей площадью 1475,5 кв. м., кадастровый номер 50:16:0602003:6787, Нежилое здание общей площадью 615,7 кв. м., кадастровый номер 50:16:0602003:6564 собственник — юридическое лицо, применяющее ОСНО. В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ операции по реализации земельных участков и долей в них не признаются объектом обложения НДС.) Собственник: ООО «ЭНЕРГОТЕПЛОСТРОЙ» (ИНН: 5031082130) П.118-ТТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru