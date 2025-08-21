Обязательный депозит и платный вход? Что не нравится россиянам в Абхазии

Россиянам, отдыхающим в Абхазии, многое не нравится, но они готовы пожертвовать удобством, выбирая страну в качестве альтернативы более дорогим зарубежным поездкам. Об этом сообщило ИА «МедиаПоток» со ссылкой на источник.

Российские туристы, выбирающие Абхазию для отдыха, часто сталкиваются с неоправданными правилами обслуживания. По словам экспертов, основное недовольство вызывает местный подход к организации сервиса.

В некоторых заведениях действуют нестандартные условия. Например, в одном из популярных кафе вход осуществляется через ресторан, где гостей просят внести предоплату в размере 1000 руб. Во многих местах практикуется обязательный депозит даже для простого заказа кофе, при этом его минимальная сумма составит 1500 руб.

Туристы отмечают, что подобные требования вызывают недоумение, особенно когда уровень сервиса не соответствует заявленным ценам. Путешественники выражают пожелание, чтобы стоимость услуг более соответствовала их качеству.

Несмотря на эти особенности, Абхазия продолжает оставаться популярным направлением для россиян, ищущих доступные варианты зарубежного отдыха. Относительная бюджетность поездки компенсирует для многих туристов некоторые неудобства, связанные с местными правилами обслуживания.

