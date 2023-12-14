«Обязательный критерий — психологическое обследование»: какие бойцы СВО смогут стать учителями в школах

Президент РФ Владимир Путин в ходе Прямой линии заявил, что бойцы ВС РФ по завершению СВО будут очень востребованы в процессе воспитания молодого поколения. По мнению российского главы, бывшие военные смогут научить детей патриотизму.

Психолог и коуч Алина Вахитова прокомментировала предложение Владимира Владимировича, отметив, что оно может быть действительно полезным, но при соблюдении нескольких условий.

«Сама идея, может быть, и неплоха. Это логично, что о безопасности жизнедеятельности и о патриотизме говорят люди, которые участвовали непосредственно в боевых действиях, знают, что такое патриотизм не на словах, а на деле, защищали Родину не в теории, а на практике. Вопрос взаимодействия с детьми в другом — участники СВО должны иметь положительную биографию до участия в боевых действиях, потому что не всегда люди с позитивным прошлым туда попадают», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как известно, добавила она, среди нынешних солдат есть бывшие заключенные. Могут найтись и люди, которые отправились на фронт не из-за патриотизма, а ради личной выгоды. Поэтому должны проводиться проверки — с какими мотивами человек шел на СВО.

«Второй такой же обязательный критерий — это психологическое обследование. Все мы знаем, что существуют ПТСР, другие психологические нарушения и расстройства, которые могут провоцировать перепады настроения и агрессию. В связи с этим должно пройти время, за которое человек восстановится морально и физически, а также соберет документы, подтверждающие отсутствие психических проблем», — подчеркнула психолог.

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