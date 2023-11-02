«Главное — без перегибов»: в Госдуме придумали, как бороться с буллингом в школах РФ

Депутат Госдумы Анна Скрозникова предложила ввести анонимные опросы для выявления случаев травли в школах. Для этого могут использовать «Госуслуги» или платформу «Моя школа».

Первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике и член фракции «Единая Россия» Михаил Киселев рассказал нам, какими еще средствами можно противодействовать травле в учебных заведениях.

«Тема буллинга в школах крайне важна, поэтому здесь все меры будут хороши. Главное — без перегибов. В первую очередь необходимо проводить разговоры с учениками и их родителями, чтобы было понимание ответственности: административной и уголовной. Надо доносить, что нельзя наносить вред имуществу и тем более здоровью окружающих», — сообщил депутат корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Не менее важны, по мнению собеседника, уроки понимания людей с инвалидностью, ведь они нередко становятся объектами травли. Также важны уроки различия культур, добавил парламентарий. Это все будет способствовать взаимопониманию молодых людей, в том числе принадлежащих к разным национальностям, религиям.

«Также нужен присмотр за школьниками. Среди дополнительных мер можно выделить средства видео- и аудиоконтроля, но они, конечно, должны применяться разумно. Не стоит бить тревогу из-за какого-то толчка или разговора на повышенных тонах, это случается у школьников, но не всегда является актом агрессии или буллинга. Если же происходящее переходит грань дозволенного, тогда ситуации должны сразу пресекаться», — подчеркнул Киселев.

Ранее мы сообщали, какое поведение говорит о том, что у вашего ребенка проблемы с психикой.