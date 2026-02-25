Облачная среда в регионе: небольшой снег и ветер до 10 м/с

Жителей московского региона в среду, 25 февраля, ожидает облачная погода с небольшим, местами умеренным снегом, а также гололедица, сообщает сайт Гидрометцентр России.

Днем в столице температура воздуха будет колебаться в пределах –1…–3 °C, а ночью столбики термометров опустятся до –6 °C. В Московской области дневные значения составят от 0 до –5 °C, ночные — до –9 °C.

Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление в регионе ожидается на уровне 746–749 мм ртутного столба.

Метеорологи напоминают о повышенной осторожности на дорогах из-за гололедицы и рекомендуют жителям планировать перемещения с учетом неблагоприятных погодных условий.

Ранее синоптик сообщил о сроках окончания снегопада в столичном регионе.