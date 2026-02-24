Синоптик сообщил о сроках окончания снегопада в столичном регионе

Снегопад, начавшийся во вторник в Московском регионе, завершится в ночь на четверг. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.

По его данным, в ночь на вторник в столице выпало незначительное количество осадков — доли миллиметра. Основной снег начался после 9 утра. К концу метеорологических суток на базовой станции ВДНХ зафиксировано 5 мм осадков. На других городских метеостанциях показатели варьировались от 3 мм в Тушино до 6 мм на Балчуге, что составляет примерно 7–14% от средней месячной нормы февраля.

В Московской области наиболее интенсивные осадки отмечены в Можайске, Мелихове, Кашире и в районе Приокско-Террасного заповедника — там выпало до 7 мм осадков в пересчете на воду.

Синоптик уточнил, что в ночь на среду снег сохранится, однако днем осадки станут слабыми и локальными. Полностью снегопад прекратится лишь в ночь на четверг. Он добавил, что окончательные данные о возможном обновлении рекорда по высоте снежного покрова станут известны после утренних замеров 25 февраля.

Ранее сообщалось, что гололедица сохранится несмотря на потепление.