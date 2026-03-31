Облачный танцор и бирюзовый: стилист назвала цвета лета – 2026

Готовить сани летом — это мудро, но, если речь идет о пляжном гардеробе, звездный стилист и историк моды Ксения Кожемяк советует не тянуть до последнего: в преддверии сезона-2026 пора разбираться с трендами. Уже сейчас, глядя на отпускные фото знаменитостей, которые с января нежатся на Мальдивах, можно составить четкую картину того, что мы будем носить у воды. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, главные ориентиры, по словам эксперта, — это атмосфера итальянских каникул, игра контрастов и обращение к природе. А главным идейным вдохновителем сезона становится Dolce&Gabbana с их осенней коллекцией, где воцарился пижамный стиль: легкие льняные брюки, хлопковые майки, удобные шлепанцы — все это создает образ расслабленной роскоши, который удивительным образом подходит любому возрасту и полу. Цветовая гамма будущего лета балансирует между успокаивающими оттенками и яркими всплесками. Мимоза, лаванда, нежная роза постепенно захватывают подиумы, но настоящими хитами станут «облачный танцор» — официальный цвет 2026 года, и «преображающий бирюзовый». Их можно носить соло или смешивать между собой, создавая собственные комбинации. Любителям принтов тоже есть где разгуляться: от дикого леопарда и зебры до нежных цветочных мотивов — выбор на любой характер. А в мире купальников разворачивается настоящая битва двух лагерей. С одной стороны, эстеты отдают предпочтение однотонным моделям в пастельных тонах с едва заметной полоской или скромными цветами. С другой — пляжные дивы возвращают золотые бикини эпохи нулевых и объемные 3D-цветы. Мода сегодня делает кульбит, одновременно обращаясь к утонченной элегантности и дерзкому эпатажу двухтысячных, а выбирать, кем вы будете этим летом, предстоит только вам.

Эксперт добавила, что аксессуары в этом сезоне играют едва ли не главную роль. Хит лета — заколки и гребешки для волос в виде цветов: одной такой детали достаточно, чтобы оказаться в эпицентре модных тенденций. Накидка с бахромой мгновенно превратит вас в звезду пляжного дефиле, а вязаная туника или парео в цветочек добавят образу винтажного шарма. Сумки выбираем объемные: соломенные, вязаные, льняные. В моде прием «сумка в сумке» — например, кожаная корзинка с мешковиной внутри. Очки могут быть любыми — от узких до массивных, а финальный штрих всему этому великолепию ставят ракушки, которые появятся везде: на браслетах, в декоре сумок и даже в украшениях для волос.

При этом стилист предупреждает: есть вещи, с которыми на пляже появляться точно не стоит, если вы не хотите прослыть немодной. В списке антитрендов прочные позиции занимают шлепанцы с крупными логотипами, превращающие образ в ходячую рекламу, и сандалии на массивной платформе, которые непрактичны на песке и визуально утяжеляют ноги. Кислотные оттенки окончательно уступили место благородной природной палитре, а дешевая резиновая обувь, которая быстро теряет вид и натирает ноги, выдает в вас человека, только что вышедшего из душевой спортзала. Стразы и блестки, в отличие от трендовых золотых бикини, тоже отправляются в прошлое: на солнце они слепят глаза, а при контакте с водой рискуют отклеиться, оставив проплешины. И наконец, бесформенные накидки-мешки — они лишь добавляют лишний объем, и единственное их разумное применение — использовать вместо покрывала для лежака.

По ее мнению, если же хочется не просто надеть модный купальник, а превратить его в настоящую вещь, Ксения Кожемяк предлагает несколько идей для украшения. 3D-цветы из ткани или пластика, которые крепятся на чашки, пояс или бретели, способны даже самую простую модель сделать маленьким произведением искусства в духе Dolce&Gabbana. Россыпь бусин, перламутровых пуговиц или ракушек, нашитых на бретели, добавит образу непосредственности и ощущения ручной работы. Шнуровка, продетая в люверсы по бокам или на спине, выглядит эффектно и не требует особых усилий. Пышные рюши и оборки можно разместить на поясе или чашках, а бахрома, пришитая по нижнему краю лифа, смотрится дерзко и приковывает взгляды. И финальный аккорд — тесьма-фестоны по краю чашек, которая придает даже простому бикини винтажное очарование. Так что выбор за вами: оставаться в благородной эстетике или бросить вызов в образе пляжной дивы — в любом случае мода этого лета оставляет достаточно пространства для самовыражения.

