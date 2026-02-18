Тишина цвета: главный тренд весны назвали на Неделе моды

Московская неделя моды расставила акценты на предстоящую весну, и главным лейтмотивом нового сезона стала не кричащая яркость, а успокаивающая тишина цвета. Президент РАФИ Татьяна Белькевич в интервью радио Sputnik поделилась наблюдениями: дизайнеры единодушно сделали ставку на бежевую гамму и пастельные оттенки, словно предлагая горожанам облачиться в терапевтическую дымку после визуального шума прошлых лет.

По ее словам, спокойствие палитры не означает скуку. Напротив, модельеры играют на контрастах фактур, сочетая, казалось бы, несочетаемое. Брутальные накладные карманы в стиле сафари соседствуют с невесомыми шелковыми платьями, а плотная ткань, напоминающая фэшн-брезент, превращает куртку обычного рабочего в объект вожделения модниц. Получается образ сильной, но уставшей от агрессивного мира женщины, ищущей убежище в комфорте и гармонии с собственным телом.

Еще один важный посыл нового сезона — экологичность и уважение к истории. Белькевич напоминает о цикличности моды, призывая не спешить выбрасывать «вышедшие из употребления» вещи. Концепция апсайклинга, то есть творческой переделки и повторного использования старого, выходит на первый план. В эпоху, когда за одним столом собираются поколения с абсолютно разными вкусами, понятие «устарело» теряет смысл: главным критерием становится не свежесть коллекции, а умение сочетать детали со вкусом.

По мнению эксперта, этим летом в тренде будет не погоня за новинками, а осознанное отношение к гардеробу. Носить можно все, что отзывается в душе, — от бабушкиного жакета до утилитарной куртки, если это сделано с любовью и дарит то самое чувство внутреннего равновесия, которого нам всем так не хватает в большом городе.

