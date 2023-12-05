Обладатель медали ордена «Родительская слава» - многодетная пара из Дмитрова готовится встречать Год семьи в новом доме

Наступающий 2024-й станет Годом семьи. Владимир Путин подписал соответствующий указ 22 ноября. При этом именно семейные ценности в приоритете у жителей страны. Согласно опросу ВЦИОМ, на первое место они ставят крепкую семью, на второе – патриотизм, на третье - социальные ценности: дружбу, достоинство, права и свободы человека.

Эти данные подтверждаются на практике. В стране стало больше многодетных семей. Сразу на 7 тыс. только за текущий год выросло их число в нашем регионе, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.Корреспондент «Подмосковье сегодня» поинтересовалась у многодетных супругов Мусихиных из Дмитрова, насколько для них важно, что следующий год будет посвящен именно семье. Отметим, что Максим и Юлия воспитывают восьмерых сыновей и дочерей, за что буквально накануне получили медаль ордена «Родительская слава» от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Мы относимся к этой инициативе прекрасно. Президент и так уделяет очень много времени семье с детьми. А тут еще и год такой. Это просто сказочно! Будет еще больше внимания. Ведь в наше время нужно популяризировать и развивать это направление, чтобы семей с детьми становилось гораздо больше, а многодетность росла», - поделился Максим.

Кстати, Максим и Юлия вместе с детьми будут отмечать наступление Нового года в новом большом доме. Супруги получили его по региональной программе «Жилище». В него пара переехала в феврале этого года из одной маленькой комнаты в коммунальной квартире.

«Дом очень большой - 250 м. кв., и еще плюс участок 40 соток. А еще у нас школа в трех минутах ходьбы, что очень важно. Мы уже украшаем наше новое жилище. Гирлянды повесили», - порадовался отец семейства.

«Мы вообще благодарны Владимиру Владимировичу. Он и так все делает для многодетных семей. Мы получаем хорошую поддержку от страны и от нашего региона. А, если это еще и Год семьи, то я думаю, это будет еще больше внимания. И это, конечно, приятно», - вторит мужу Юлия.

Пара решила не останавливаться на достигнутом и уже сейчас занимается вопросом усыновления малыша. Благо, дом большой, как и сердца этих людей. Места хватит всем.