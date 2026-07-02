Облако из тысяч бабочек опустилось на берег Телецкого озера: ученые объяснили, зачем самцы замирают

Берега Телецкого озера этим летом превратились в гигантскую декорацию: прибрежные участки облепили тысячи белых бабочек-боярышниц. Кадрами необычного скопления поделился Алтайский биосферный заповедник на своей странице во «ВКонтакте». Издали скопления насекомых напоминают пушистое облако, зависшее над землей.

Как пояснил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Олег Костерин, на влажной почве у озера собираются исключительно самцы — им необходимы минеральные соли. Массовое появление боярышниц ученый не считает аномалией: юг Сибири для вида является благоприятной средой, и численность здесь периодически достигает пиковых значений.

Есть у такого поведения и загадочная особенность. По словам энтомолога, в огромных скоплениях самцы становятся вялыми, вплоть до полной неподвижности. Причины этого явления науке пока неясны, однако специалист предполагает, что в нем присутствует химический механизм: самцы, судя по всему, стремятся на запах друг друга, и такая агрегация имеет какой-то биологический смысл, хотя к размножению она отношения не имеет. Костерин также предостерег от распространенной ошибки: боярышниц часто принимают за капустниц, но эти бабочки развиваются на черемухе и огородной капусте не вредят.