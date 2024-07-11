Областной фестиваль «Культурный код Подмосковья» пройдет в Павловском Посаде

В пятницу, 12 июля, в 12:00 в музее космонавта Валерия Быковского состоится всероссийская акция «Культурная суббота. Сказки народов России».

Областной фестиваль «Культурный код Подмосковья» состоится в Павловском Посаде уже в ближайшие дни. Вход на мероприятие бесплатный. Возрастных ограничений нет.

Жителей и гостей округа также приглашают посетить Городской парк культуры и отдыха, в котором в ближайшие выходные, 13 и 14 июля, пройдут мастер-классы, экскурсии, выставки, квесты и концерты.

На субботу, 13 июля, в парке запланированы следующие мероприятия: мастер-класс «Город мастеров» (11:00–12:00), выставка «Городские летописи» (11:00–13:00), квест «Наш культурный код» (11:30–12:00), концерт «Наше наследие» (12:00–12:45). С 12:30 до 13:00 пройдет экскурсия по парку «Взгляд в эпоху». Сделать красивое селфи можно будет у фотозоны «Подбери свой КОД», которая будет открыта для гостей мероприятия с 11:30 до 13:00.

На воскресенье, 14 июля, анонсированы такие мероприятия: исторический квест «Кодовое слово» (11:00–11:40), мастер-класс «РуКОДельница» (11:00–12:00), выставка «Городские летописи» (11:00–13:00), фотозона «Подбери свой КОД» (11:00–13:00), детская анимация «ПошКОДим» (12:00–12:30), рисунок на асфальте «Павловский Посад — это…» (12:30–13:00).

Ежегодный фестиваль «Культурный код Подмосковья» в нынешнем году состоится более чем в 80 парках региона. В Павлово-Посадском городском округе систематически проходят различные фестивали и праздники, ориентированные на развитие и пропаганду культуры родного региона.