Областной фестиваль объединил более 300 любителей театра и кино старшего возраста Подмосковья

Фестиваль «Фильм. Фильм. Фильм», посвященный в этом году 100-летию киностудии «Мосфильм», прошел в Подмосковье. Более полутора десятков творческих коллективов — участников областной программы «Активное Долголетие» презентовали сцены из известных кинофильмов. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Зрительный зал Дома культуры на площади Пушкина в Орехово-Зуеве гостеприимно распахнул свои двери для желающих окунуться в прекрасный мир искусства отечественного театра и кинематографа. Свою долю в копилку народного признания студии, ставшей флагманом отечественной киноиндустрии, в рамках областного фестиваля внесли постановки театральных и студийных коллективов социальных центров из городских округов Шатура, Одинцово, Чехов, Ивантеевка, Ступино, Балашиха, Пушкино, Зарайск и Орехово-Зуевского округа.

Так, более 80 актеров-любителей — участников областной программы «Активное Долголетие» презентовали на большой сцене отрывки из известных кинофильмов. Коллективы готовились несколько месяцев: подбирали репертуар, шили костюмы, оттачивали актерское мастерство.