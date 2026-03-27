Областной «КультПрофКвест» собрал 450 работников культуры в Красногорске

Во ДК «Подмосковье» в Красногорске 25 марта прошло масштабное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Главной особенностью праздника, объединившего представителей 55 муниципальных образований Московской области, стал интерактивный формат «КультПрофКвест».

Общее число гостей превысило 450 человек: более 350 работников культуры вошли в состав команд, а около 100 специалистов из Красногорска выступили в роли организаторов, кураторов и волонтеров. Получив электронные маршруты, участники выполнили задания восьми тематических станций, моделирующих реальные рабочие ситуации. Команды определяли достоверные выдержки из нормативных актов, угадывали названия документов, «зашифрованных» в сказочный текст, применяли навыки социального проектирования, а также проверяли знания истории, художественного искусства, народного творчества и элементов брендинга округов Подмосковья.

В ходе торжественной части депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов и председатель Совета депутатов городского округа Красногорск Сергей Трифонов поздравили собравшихся с праздником. Первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков и председатель Межрегиональной профсоюзной общественной организации Общероссийского профсоюза работников культуры Татьяна Барсукова вручили высокие награды отличившимся специалистам из Красногорска, Раменского, Балашихи, Коломны, Егорьевска и других округов.

Организатором праздника выступило Министерство культуры и туризма Московской области. Кульминацией стал концерт с участием Образцовой детской хореографической студии народного танца «Россия», творческих коллективов Губернского колледжа искусств, Красногорского хореографического училища, а сводный номер «Родина» объединил на сцене более десяти коллективов Подмосковья.