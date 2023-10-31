Областной мастер-класс «В класс пришел приемный ребенок» прошел в Кашире
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
В октябре на базе школы № 7 городского округа Кашира состоялся мастер-класс «В класс пришёл приемный ребёнок». Это новый обучающий проект для педагогов региона, запущенный министерством социального развития Московской области.
В мероприятии приняли участие руководители образовательных учреждений, педагоги, психологи, приемные родители, специалисты служб сопровождения замещающих семей, а также сотрудники Окружного управления социального развития № 13 Минсоцразвития региона.
Каждый из участников побывал на тренинговых площадках, спикерами которых стали специалисты Служб сопровождения замещающих семей. В ходе тренингов обсудили проблемы, возникающие в процессе обучения приемного ребенка в школе, пути их решения, а также важность совместного диалога всех участников образовательного процесса.
« Цель проекта — совместно с замещающими семьями выработать единый подход к периоду адаптации приемного ребенка в школе. Мастер-классы проекта проходят во всех городах Подмосковья, количество их участников уже составило более трех тысяч человек», — добавили в пресс-службе ведомства.