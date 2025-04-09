Областной открытый конкурс-фестиваль имени Н.Н. Калинина стартовал в Шатуре

Четвертый областной открытый конкурс-фестиваль народной музыки им. Н.Н. Калинина открылся в Шатуре.

Детская школа искусств привлекла более 300 талантливых юных музыкантов, играющих на народных инструментах, и вокалистов, исполняющих народные песни, из 36 городов Подмосковья.

Фото: [ пресс-служба администрации м.о. Шатура ]

Выступления оценивали авторитетные профессора и заслуженные артисты. Глава округа Николай Прилуцкий поздравил участников и пожелал им успешных выступлений.

Фото: [ пресс-служба администрации м.о. Шатура ]

По словам директора ДШИ им. Калинина, Татьяны Смирновой, 19 апреля победители конкурса получат уникальную возможность выступить на одной сцене с ансамблем народных инструментов им. Зыкиной «Россия», который также примет участие в концерте. Мероприятие состоится в корпусе лицея «Перспектива» в Шатуре.