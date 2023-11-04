Облившего кислотой девушку и ее бойфренда в подмосковном Домодедове хулигана отправили на 8 лет в тюрьму

26-летнему Денису Полякову, устроившему самую настоящую кислотную атаку на свою бывшую подругу и ее нового молодого человека в марте 2022 года, придется присесть за свой поступок на 8 лет тюремного заключения.

Напомним, инцидент произошел полтора года назад. Мужчина сторался вернуть расположение своей бывшей возлюбленной. А когда узнал, что у нее появился другой, разум помутился окончательно.

Парень подкараулил влюбленных возле подъезда и плеснул в них кислотой. Девушка успела увернуться, а вот мужчине досталось изрядно, пришлось даже обращаться к пластическому хирургу.

И вот в этом деле суд поставил точку. Как пишет «МК», Денису Полякову дали 8 лет колонии строгого режима.