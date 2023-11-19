Обломки украинского дрона рухнули на Горьковское шоссе в Подмосковье, движение полностью перекрыто

Как передает Shot, после того, как вражеский беспилотник был уничтожен силами ПВО на подступах к Москве в Богородском городском округе, его обломки раскидало по всей округе.

Сообщается, что несколько частей украинской авиатехники упали на Горьковское шоссе вблизи поселка Монино в Московской области.

По предварительной информации, автомобили и люди не пострадали.Как приводится в публикации, участок федеральной трассы в указанном районе перекрыт в настоящее время экстренными службами. В обе стороны скапливается внушительный затор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в своем аккаунте в соцсетях об очередной попытке ВСУ атаковать Москву при помощи беспилотника. Инцидент произошел в районе полуночи, 19 ноября.