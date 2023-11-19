Собянин: силы ПВО сбили в Подмосковье летевший атаковать столицу вражеский дрон

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в своем аккаунте в соцсетях об очередной попытке ВСУ атаковать Москву при помощи беспилотника. Инцидент произошел в районе полуночи, 19 ноября.

По словам мэра, вражеский дрон был оперативно выявлен в небе и сбит на подлете к москве в Богородской городском округе.

«Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет», - сообщил Собянин.

В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы Московской области, добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Киеве в настоящее время очень неспокойно, украинскую столицу атакуют ударные беспилотники.