«Обложить себя документами»: юристы рассказали, как действовать призывникам с долгами и иждивенцами

С 2024 года на обязательную военную службу в РФ будут призывать мужчин в возрасте 18-30 лет. Тем самым, верхняя граница призывного возраста повышается на три года.

Как утверждают эксперты, данное нововведение помимо очевидного увеличения количества потенциальных призывников таит в себе и некоторые риски социального и экономического характера.

Адвокат Владимир Постанюк напомнил, что у многих людей к 30 годам уже есть семьи, ипотеки и кредиты, несовершеннолетние дети, работа и карьера.

«Впрочем, семьи и кредиты могут быть и у граждан 25 лет, но никто прежде не делал из этого проблемы. Так, вероятно, будет использоваться процедура кредитных каникул по потребительским, автокредитам и ипотекам. Возможно, что государство чуть скорректирует нормативно-правовую базу для этого», — сказал адвокат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается семей с неработающими женщинами, находящимися в отпусках по уходу за детьми, они будут получать полагающиеся женам военнослужащих срочной службы пособия, уточнил Постанюк.

«Другой вопрос — размер такого пособия не позволяет на него содержать детей, но это было актуально и для лиц более младшего возраста», — пояснил собеседник.

Что касается рабочих мест, уточнил юрист, то работодатель обязан сохранять их за призывниками. Но это относится лишь к тем, кто работает по трудовым договорам.

«А вот индивидуальные предприниматели и самозанятые при уходе в армию серьезно рискуют потерей клиентской базы, ослаблением позиций бизнеса. Поэтому такое решение законодателей нуждается в совершенствовании и сопутствующей законодательной базы по перечисленным направлениям», — подытожил Постанюк.

Юрист Олег Колотушкин уточнил, что лицам в возрасте от 18 до 30 лет, имеющим некоторые обязательства и иждивенцев, стоит заранее обезопасить себя.

«Необходимо, грубо говоря, обложить себя документацией о наличии на иждивении тех или иных лиц (детей, родственников-инвалидов), документами, подтверждающими какие-то обязательства, которые надо выполнять», — подытожил Колотушкин.

Впрочем, как мы сообщали ранее, в Госдуме уже развеяли мифы о возможных препятствиях из-за нового законопроекта о повышении призывного возраста.