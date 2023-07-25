«Не вижу здесь проблем»: в Госдуме развеяли мифы о возможных трудовых препятствиях из-за нового законопроекта

Госдума приняла поправки о повышении верхнего порога призывного возраста с 27 до 30 лет без переходного периода. Новые правила начнут действовать с весеннего призыва.

Те граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, станут военнообязанными запаса и не попадут под призыв в 2024 году.

Как уточнила заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, это необходимо, чтобы каждый мужчина имел возможность исполнить свой гражданский долг.

«Призывной возраст увеличился до 30 лет. Это связано с тем, что высшее образование могут получать дольше: у нас есть бакалавриат, магистратура и так далее. И для того, чтобы граждане могли исполнить свой долг перед государством, призывной возраст и увеличился», — уточнила депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Юрист Олег Колотушкин считает, что после принятия этих поправок придется законодательно пересмотреть многие социальные вопросы.

«Это все на поверхности. У многих призывников такого возраста есть дети, кредитные обязательства. В этом возрастном пороге много молодых и перспективных бизнесменов. Нужно отрегулировать всю социальную сферу. Например, я убежден, что власти примут решение о том, что дети таких призывников будут обучаться в школах бесплатно», — рассказал Колотушкин.

Счета за коммунальные услуги, считает юрист, на период службы должны будут срезаться на 50%.

«Вопрос стоит также в сохранении мест работы призывников. Пойдет вал увольнений, дискриминации по половому признаку: мужчинам могут отказывать в приеме на работу и так далее. Необходимо отрегулировать все эти вопросы во избежание проблем», — добавил эксперт.

Стенякина же уточнила, что сейчас никаких проблем в России служба в армии не вызывает.

«Молодые люди идут служить в армию по-разному: кто-то перед вузом, кто-то — после. Большинство из них еще не обременены ни ипотекой, ни детьми. Поэтому избегать своего конституционного долга — это как минимум нечестно перед государством, как максимум — это преступление. Я не вижу здесь каких-то проблем, что кто-то будет брать кого-то на серую зарплату, кто-то не будет с кем-то оформлять трудовые отношения», — пояснила парламентарий.

Более того, уточнила Стенякина, для многих профессий служба в армии даже обязательна.

«Например, для силовых структур. Очень многие госкорпорации, когда выбирают топ-менеджеров, смотрят, отслужил ли человек в армии. Поэтому я считаю, что государство дает возможность своим гражданам исполнить свой долг», — подытожила депутат.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме поддержали идею предоставлять отсрочку от армии некоторым гражданам.