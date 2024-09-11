Обложки для паспортов с символикой Первых в Электрогорске получили 15 активистов
Фото: [Движение Первых Павлово-Посадского округа]
В Доме Культуры г. Электрогорск состоялась праздничная церемония вручения обложек для паспортов с символикой Первых.
Мероприятие провели в рамках Всероссийского проекта «Мы — граждане России». Обложки вручили 15 активистам Движения Первых Павлово-Посадского округа.
К участникам мероприятия обратились начальник Электрогорского территориального отдела Павлово-Посадского г.о. Московской области Людмила Шапар и заместитель председателя местного отделения Движения Первых Ольга Шацких.
«Мы поздравляем ребят с этим важным событием! Желаем оставаться такими же активными, жизнерадостными и гордо нести статус гражданина Российской Федерации», — отметила Людмила Викторовна.
Принять участие в акции «Мы — граждане России» имеет право каждый юный житель Павлово-Посадского городского округа. Участники получат первый документ в торжественной обстановке. Для регистрации необходимо перейти по ссылке.
Вручение паспорта — это всегда значимое событие для юного россиянина. Теперь гражданин получает еще больше прав. Увеличивается и степень ответственности. Акция направлена на то, чтобы сделать день вручения документа наиболее запоминающимся. Юный гражданин должен почувствовать себя частью большой и дружной страны.