Обман диабетиков: в цикории нашли скрытую глюкозу вместо фруктозы

Специалисты провели анализ по 430 параметрам, включающим показатели безопасности, качества и достоверности маркировки. Во всех проверенных образцах отсутствовали металлические и посторонние примеси, однако были выявлены нарушения по ряду других критериев.

Результаты экспертизы показали, что шесть торговых марок не соответствуют обязательным требованиям действующего законодательства. В частности, не весь цикорий подходит для питания людей, страдающих диабетом.

В некоторых образцах вместо заявленной фруктозы было обнаружено повышенное содержание глюкозы, что может свидетельствовать о возможном добавлении злаковых культур, богатых крахмалом.

Эксперты отмечают, что такой продукт может представлять опасность для потребителей с нарушениями углеводного обмена, особенно при наличии инсулинорезистентности и повышенной чувствительности поджелудочной железы.

Дополнительно специалисты установили, что 4 из 20 производителей указывают недостоверную информацию о пищевой ценности на упаковках своей продукции — содержании белков, жиров и углеводов.

Наибольшее расхождение между заявленными и фактическими показателями выявлено у цикория нидерландской торговой марки Spar, где реальное содержание углеводов оказалось на 73% выше указанного.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, почему кофе может вызвать изжогу и проблемы с кишечником.