Удар по желудку: почему кофе вызывает изжогу и проблемы с кишечником

Кофе может угрожать людям с чувствительным желудком, поскольку усиливает рефлекторную реакцию кишечника и может вызывать изжогу и отрыжку. Об этом «Ленте.ру» рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик.

По ее словам, это связано со способностью напитка ослаблять тонус нижнего пищеводного сфинктера.

«Если есть гастрит или рефлюкс, лучше пить кофе с едой и в первой половине дня», — отметила врач.

Специалист отметила, что у людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника, употребление кофе способно провоцировать частые позывы к опорожнению кишечника, сопровождающиеся спазмами или диареей.

При наличии гастрита или рефлюксной болезни врач советует употреблять кофе исключительно вместе с пищей и только в первой половине дня.

Особенно опасно пить этот напиток на пустой желудок, так как он активно стимулирует выработку соляной кислоты, которая раздражает слизистую оболочку желудка.

Что касается обезвоживания, то кофе сам по себе не вызывает значительной потери жидкости, однако при недостаточном потреблении чистой воды может усугублять проблемы с запорами.

Чтобы увеличить потенциальную пользу от употребления напитка, специалист рекомендует полностью избегать или максимально ограничить добавление сахара и искусственных подсластителей.

