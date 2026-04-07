Обман, который хочется купить: флорист из Наро-Фоминска раскрыла секрет синих роз

Завораживающие синие бутоны на витринах цветочных магазинов давно стали привычным зрелищем. Их дарят на свадьбах, вручают на юбилеях, заказывают для корпоративов. Необычный оттенок притягивает взгляд, но редко кто задумывается: а откуда он вообще берется? Оказалось, что ни одна клумба в мире не способна подарить такой цвет. Подробностями с REGIONS поделилась флорист из Наро-Фоминска Светлана Будникова.

Оказывается, природа просто не наделила розы способностью быть синими. В генетической формуле этого растения нет голубого пигмента. Сколько бы селекционеры ни бились над выведением необычного сорта, чистого синего или голубого оттенка добиться не удалось. Все существующие в продаже экземпляры — плод работы рук человека.

«Синие розы — это всегда работа мастера. В природе их нет, но спрос на них огромный, особенно на свадьбах и корпоративах, когда нужен необычный, запоминающийся букет. Люди хотят удивлять, и синие розы для этого подходят идеально», — рассказывает Будникова.

Как же белые, кремовые или бледно-розовые розы превращаются в ярко-синие? Технологий несколько, и обе требуют ювелирной точности. По словам эксперта, первый способ — окрашивание через воду: в емкость добавляют краситель, и цветок, как промокашка, тянет пигмент вверх по стеблю. Процесс растягивается на часы, а иногда и на сутки. Второй метод — инъекционный: с помощью тонкого шприца состав вводят прямо в стебель. Такой подход позволяет получить равномерный тон или даже сделать бутон двухцветным.

Флорист подчеркивает: для работы используются безопасные красители, которые не вредят растению и не провоцируют аллергию. Но каждый оттенок — от небесно-голубого до глубокого фиолетового — требует своего рецепта и выдержки.

Однако у искусственной красоты есть оборотная сторона. Окрашенные розы, признается Будникова, гораздо нежнее своих натуральных собратьев. Они не переносят жару, боятся прямых солнечных лучей и быстро увядают в пересушенном воздухе. Максимум, на что можно рассчитывать при правильном уходе, — одна неделя.

Тем, кому подарили такой букет, стоит запомнить несколько правил. Срез обновляют под острым углом и ставят цветы в прохладную воду. В жидкость добавляют специальную подкормку для срезанных растений. Вазу убирают подальше от батарей и обогревателей. Воду меняют каждый день, а лепестки аккуратно опрыскивают из пульверизатора. Без этих мер синяя роза рискует потерять свой эффектный вид уже на второй день.

