Чудо-деликатес: в Подмосковье расцвел цветок, за которым охотятся мишленовские повара

В окрестностях Бронниц разгорается необычный ажиотаж: местные жители заполонили городские паблики фотографиями нежного растения, которое меняет окраску прямо на глазах: распускается розовым, а затем превращается в насыщенно-синий цвет. Как узнал REGIONS , речь о медунице — ранневесеннем цветке с ванильным ароматом, который стал предметом охоты не только пчел, но и столичных рестораторов.

Русское название растения объясняется просто: медоносные пчелы обожают его одним из первых в сезоне. А вот латинское имя pulmonaria (в переводе — «легочная») хранит многовековую медицинскую тайну. Врач-терапевт Марина Алферова пояснила, что несколько сотен лет назад отвары из этого цветка использовали для лечения заболеваний дыхательных путей. Сегодня ботаники насчитывают 28 подтвержденных видов медуницы, но настоящую ценность представляют два — лечебная и неясная.

Эти невысокие кустики (от 10 до 30 сантиметров) с крупными 15-сантиметровыми листьями выращивают специально для лекарственных сборов. Спектр применения впечатляет: от смягчающего и противовоспалительного средства при легочных недугах до помощи при геморроидальных и носовых кровотечениях, диатезе, малокровии и воспалениях в желудочно-кишечном тракте.

Но самым неожиданным оказалось кулинарное призвание медуницы. Звездные шеф-повара добавляют ее в салаты ради привкуса вермута — травяного, лугового, свежего и строгого. В Англии растение давно культивируют как салатную зелень наравне с рукколой и латуком.

Шеф-повар московского ресторана Иван Демин раскрыл карты: самый раскрученный рецепт принадлежит легендарному французу Полю Бокюзу. Кулинарный гений включил салат из медуницы в свою знаменитую книгу «Кухня по сезонам», где учил готовить из свежих продуктов и не бояться экспериментов. Рецепт аскетичен до гениальности: зеленый лук, листья медуницы и простейшая заправка из оливкового масла, уксуса и горчицы. Теперь попробовать это блюдо можно и в Подмосковье — если, конечно, удастся опередить пчел и вооруженных секаторами рестораторов.

