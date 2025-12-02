Обман под видом инвестиций: россиянка лишилась полумиллиона рублей, поверив в сказки

Жительница Нового Уренгоя стала жертвой классической, но от этого не менее эффективной мошеннической схемы, потеряв все свои сбережения. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал «Кибер Ямал».

Сообщается, что 48-летняя женщина перевела злоумышленникам 512 тысяч рублей после того, как те связались с ней через популярный мессенджер. Преступники представились финансовыми консультантами и предложили выгодно инвестировать средства через онлайн-платформу под названием Ayoorvan, пообещав быстрый и значительный доход. Поверив в легкие деньги, северянка перечислила крупную сумму со счетов двух разных банков на указанную мошенниками карту, после чего связь с «консультантами» оборвалась, а доступ к средствам был потерян.

Эксперты напомнили две ключевые вещи. Во-первых, инициатива всегда исходит от злоумышленников — они сами находят жертву через соцсети или мессенджеры. Во-вторых, используется приманка в виде сверхвысоких и быстрых доходов при минимальных рисках, что противоречит базовым принципам экономики. И, наконец, в-третьих, перевод средств требуется осуществить на карты частных лиц или счета малоизвестных компаний, а не в официальные финансовые учреждения.

