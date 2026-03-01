Неожиданное недомогание ребенка превратилось в настоящий охранный оберег для российской семьи, планировавшей провести отпуск на борту роскошного круизного лайнера в Персидском заливе. Как пишет РИА Новости , житель Москвы, чье путешествие должно было стать беззаботным вояжем по Ближнему Востоку, оказался в эпицентре сложного выбора, когда у его сына поднялась температура до 37,7 градуса.

В тот момент решение сойти на берег в Дубае казалось главе семейства болезненным провалом и пустой тратой денег, ведь оплаченная неделя отдыха сократилась до двух суток. Как признался сам мужчина, на ресепшене корабля персонал был крайне удивлен такой поспешности и пытался отговорить туристов, но опасения за здоровье сына и страх перед заоблачными счетами на иностранную медицину перевесили желание отдыхать.

Это решение, принятое 27 числа, стало судьбоносным на фоне резкого обострения конфликта между Ираном, Израилем и США. Пока круизные лайнеры застывали в портах из-за закрытого неба и эскалации боевых действий, а жители Дубая искали спасения на подземных парковках и в убежищах, семья уже была на пути к безопасности.

Турист вспоминает, что возвращался в Москву в скверном расположении духа, чувствуя себя неудачником, потерявшим деньги и отпуск. Однако утренние сводки новостей о массированных ударах по Эмиратам мгновенно изменили его восприятие реальности, превратив горечь разочарования в эйфорию.

«Я стал неожиданно самым счастливым человеком на свете. Ребенку надо ведро шоколада купить за то, что он заболел очень вовремя», — поделился эмоциями россиянин, сравнив свой опыт с интуитивной сдачей билета на самолет за несколько минут до катастрофы.

По его словам, сейчас он с содроганием представляет, через какой ужас пришлось бы пройти ему и маленькому сыну, останься они на борту заблокированного судна в зоне обстрелов. На фоне разрушений в Дубае и ответных ракетных залпов Тегерана, история обычного московского школьника с легкой простудой выглядит как редкое проявление жизненного чуда.

Министерство иностранных дел РФ уже выступило с резким осуждением атак, возложив ответственность за рукотворный кризис на Вашингтон и Тель-Авив, однако для одной конкретной российской семьи большая политика навсегда останется фоном для личного спасения. Теперь отец семейства уверен, что иногда самые досадные помехи в планах могут оказаться единственным верным выходом из смертельной ловушки.

Ранее сообщалось, что россиянам подсказали, как безопасно покинуть Иран на фоне обострений.