Небо закрыто, но путь остался: россиянам назвали способ выбраться из огненного Ирана в Россию

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке российские дипломаты напомнили в официальных соцсетях соотечественникам о работающем маршруте для возвращения домой. Посольство РФ в Ереване опубликовало разъяснение для граждан, которые ищут способ покинуть территорию Ирана.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что сухопутная граница между Ираном и Арменией функционирует в штатном режиме. Пункт пропуска «Нурдуз»/«Агарак» работает круглосуточно, обеспечивая беспрепятственный проход для всех желающих.

«В настоящий момент на армяно-иранской границе в круглосуточном режиме продолжает функционировать пограничный переход (КПП) "Нурдуз"/"Агарак"», — сообщили в посольстве.

Важное уточнение для путешественников: для пересечения границы подойдут как загранпаспорт, так и общегражданский внутренний паспорт. Процедура прохода является свободной и не требует специальных разрешений. После того как граница останется позади, дипломаты советуют направляться в крупные армянские города — Ереван или Гюмри. Именно оттуда сейчас проще всего улететь в Россию прямыми рейсами.

