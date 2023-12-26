«Обмануть систему не получится»: как будут продлевать водительские удостоверения с 1 января

Водительские удостоверения, у которых срок годности закончится в 2024 году, не будут подлежать автопродлению. Об этом сообщил SHOT , отметив, что теперь гражданам придется посещать ГИБДД.

Адвокат Арсения Разумовская рассказала нам, что изменится с 1 января, и как это повлияет на жизнь автовладельцев.

Что изменится

«Водительские удостоверения, сроки действия которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически на три года», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Этим людям, отметила эксперт, повезет: в следующий раз озаботиться вопросом обновления прав им придется только в 2025-2026 году. Начиная же с 2025-го срок действия прав, возможно, увеличат с 10 до 20 лет.

Фото: [ Социальные сети ]

Проблемы нет

Остальным гражданам придется за тот же период посетить ГИБДД два раза — сначала продлить удостоверения на 10 лет, а в 2034 году еще на 20. Автопродление было экспериментальной мерой, объяснила юрист, а в 2024 году государство просто вернется к старому порядку.

«Обмануть систему или продлить агонию не получится. Тем, чьи удостоверения не прекратят действовать до конца 2023 года, придется совершить два похода в ГИБДД. Но права так просто меняются, что я вообще, если честно, не вижу в этом проблемы», — призналась Разумовская.

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