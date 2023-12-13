Обманутые дольщики Можайска получат ключи от квартир к Новому году

Объект долго был в статусе долгостроя. Однако, благодаря работе команды главы Подмосковья Андрея Воробьева, проблему обманутых дольщиков решат к 1-му января 2024 года. Участники встречи были рады, что этот период заканчивается.

На всех стадиях строительства объект в третьем микрорайоне находился под контролем главы муниципалитета и Можайской городской прокуратуры. В конце ноября этого года многоквартирный дом разрешили ввести в эксплуатацию. Скоро более сотни жителей получат ключи от своих квартир и смогут наконец-то отпраздновать новоселье или начать обустраивать жилье.