Обмены пленными между Россией и Украиной приостановлены

Обмены убитыми и пленными в ходе вооруженного конфликта между Россией и Украиной будут приостановлены на неопределенный срок, как сообщил Mash.

Причиной этому стала атака Вооруженных сил Украины на автомобильный пункт пропуска «Колотиловка», где обмены происходили с 2022 года. Противник выпустил несколько снарядов, предположительно, из танков Т-90М. Также украинская армия применяла беспилотные летательные аппараты и дроны-камикадзе. В результате атаки цель ВСУ полностью уничтожена в четверг, 8 августа.

АПП «Колотиловка» был единственным местом в зоне проведения специальной военной операции, где российская и украинская стороны могли обменять своих бойцов, попавших в плен в ходе столкновений.

Ранее пленный рассказал о задачах, поставленных перед ВСУ при атаке Курской области. По его словам, от солдат требовалось занять позиции и снять видео.