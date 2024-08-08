Пленный рассказал о задачах, поставленных перед ВСУ при атаке Курской области

Пленный боец ВСУ рассказал, какие задачи стояли перед украинскими войсками при атаках на Курскую область, сообщила Lenta.ru .

По словам солдата, диверсанты должны были занять позиции и сделать несколько видеозаписей для командования.

Пленный отметил, что после захода на территорию России на его группировку обрушилась мощная атака артиллерии ВС РФ, а при попытке бегства военных преследовали беспилотники.

В сети также появилось видео, на котором пойманный украинский солдат рассказывает, что его отряд шел на Суджу, чтобы снять село Гордеевка. Он добавил, что его внезапно «ударило чем-то тяжелым», а позже он очнулся оставленный своими боевыми товарищами.

Ранее в МИД РФ заявили, что российские войска дали решительный отпор ВСУ. Несмотря на внушительное число посланных солдат и техники, прорыв в Курскую область удалось остановить.