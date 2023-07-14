Обнаружилась 11-летняя девочка, пропавшая в горах Адыгеи

Стало известно, что 14 июля, в пятницу, начались поиски несовершеннолетней, которая приехала с родителями на турбазу, расположенную в адыгейских горах. По словам Мурата Кумпилова, главы Республики Адыгея, девочку нашли живой и в полном здравии, а ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В своих социальных сетях политик признался, что искренне рад благополучному завершению истории. Он поблагодарил всех, кто хоть как-то причастен к поискам, за выполнение оперативных и скоординированных действий. Также Кумпилов напомнил о том, что в горах важно соблюдать осторожность и все правила безопасности.