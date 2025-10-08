Обнаженные танцы россиянок в ночном клубе Татарстана вызвали ажиотаж

В Татарстане зафиксировали на видеозапись танцевальное выступление полуобнаженных девушек из России. Соответствующий видеоматериал появился в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Iptash.

Съемка производилась в одном из ночных заведений в Набережных Челнах. На кадрах видно, как девушки, демонстрируя обнаженную грудь, исполняют танцевальные движения на барной стойке, имитируя сексуальный контакт. Точная дата создания этой видеозаписи остается неустановленной.

