Обнаженный мужчина в Казани забрался на фасад вуза КАИ и сорвался вниз
Голый житель Казани залез на здание вуза КАИ и сломал руку при падении
28 апреля в Казани произошел инцидент, вызвавший переполох среди прохожих и студентов. Как передает tataronline.ru, обнаженный мужчина в состоянии алкогольного опьянения забрался на фасад одного из зданий Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева (КАИ).
По имеющимся данным, причиной столь экстравагантного поступка стала бытовая ссора с супругой. В результате неосторожных действий каскадер-любитель сорвался с высоты и при падении получил перелом руки. О том, в каком состоянии он был госпитализирован и понесет ли административную ответственность, пока не сообщается.
В пресс-службе самого учебного заведения поспешили опровергнуть слухи о том, что задержанный мужчина является сотрудником профессорско-преподавательского состава вуза.