Обновление детской инфраструктуры в Коломне и Озерах: стартовал проект модернизации игровых площадок

В рамках этой инициативы на местах устаревшего и изношенного оборудования планируется создание современных и безопасных игровых комплексов, требующих демонтажа.

В перечень объектов, подлежащих обновлению, включено 34 территории. Новые игровые зоны появятся в Коломне по адресам: проспект Кирова, 47 и улица Девичье поле, 2д, а также в поселениях Пирочи, Зарудня, Апраскино и Малое Карасево. Жители Озер смогут оценить обновленные игровые площадки по адресам: улица Ленина, 58 и улица Маршала Катукова, 3. Полный перечень адресов доступен на официальном сайте администрации Городского округа Коломна.

Особое внимание уделяется созданию комфортного и безопасного пространства для детей. В парке «Дубовая роща» уже развернуты работы по созданию одного из пяти новых игровых комплексов, предусмотренных программой, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. На территории уже установлены игровые и спортивные комплексы, информационный стенд, песочница, качели, игровые конструкции и пружинные качалки. В дальнейшем планируется установка системы освещения и видеонаблюдения, подключенной к платформе «Безопасный регион», а также обустройство зоны отдыха с лавочками, мусорными контейнерами, ограждением и укладкой резинового покрытия.

Помимо этого, в различных населенных пунктах округа будет развернуто строительство новых спортивных площадок для занятий воркаутом, включающих турники и уличные тренажеры, что позволит расширить возможности для активного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе.