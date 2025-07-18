Обновление дорожной инфраструктуры в округе Луховицы: успехи и планы

В рамках программы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на текущий год запланировано обновление 16 дорожных объектов, и на данный момент выполнение работ достигло 50%. Уже завершены работы на восьми дорогах, и предстоит обновить еще столько же.

«В черте города Луховицы дорожные бригады заменили изношенное покрытие на участках проезжей части по Новому и Пятому проездам, а также между улицами Пушкина и Луговой. Кроме того, были проведены работы по асфальтированию дорог, расположенных на улицах Троицкой (село Дединово), Садовой (поселок Красная Пойма), Большой площади (поселок Белоомут), от улицы Новой (село Матыра) до деревни Новоходыкино. Также была выполнена отсыпка щебнем участка дороги от дома № 22 по улице Троицкой до дома № 37 по улице Садовой в селе Дединово», — сообщил заместитель главы муниципального округа Луховицы Андрей Королев.

В списке объектов, подлежащих ремонту в этом году, еще восемь дорог:

Асфальтирование:

село Григорьевское, улица Блохина, участок, ведущий к школе;

Село Алпатьево, дорога, ведущая к многоквартирному дому.

Щебеночная отсыпка:

село Григорьевское, улица Угловая;

деревня Курово, участок от дома № 63 до магазина;

поселок Белоомут, улица Театральная;

город Луховицы, микрорайон Молодежный-3, улица Радужная;

город Луховицы, улица Соловьиная.

В селе Подлесная Слобода дорожные работы будут проводиться как с использованием асфальта, так и с применением щебня.

Завершение работ по ремонту дорог в округе Луховицы запланировано на октябрь текущего года.

Помимо текущего ремонта, будет проведена капитальная реконструкция двухкилометрового участка дороги на улице Луговой в городе Луховицы. Работы уже начались.