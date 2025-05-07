Обновление дворовой инфраструктуры: обсуждение с жителями в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа, Филипп Ефанов, провел серию встреч с местными жителями в ходе запланированных пеших инспекций.

Жители дома №60 по улице Кирова обратились в администрацию округа с просьбой о реконструкции детской площадки и необходимости создания дополнительного въезда на придомовую территорию.

«Вместе с жителями и специалистами из управления благоустройства, мы рассмотрели план мероприятий по улучшению дворовой территории. 12 мая будет организован выезд представителей подрядной организации для оценки и согласования вопроса об устройстве дополнительного проезда. После этого мы внесем корректировки в проект благоустройства и начнем непосредственно работы,» - заявил Филипп Александрович.

По адресу: улица Южная, дом 30, в работу взяты обращения, касающиеся ремонта детского игрового оборудования и недостатка парковочных мест во дворе жилого комплекса.

«Сотрудникам МБУ «Благоустройство» поручено до 13 мая исправить все замечания, касающиеся детской площадки: провести окраску элементов комплекса, отремонтировать качели и привести в порядок песочницу. По вопросу нехватки парковочных мест также будет найдено решение – данная территория будет включена в перечень дополнительных работ,» – подчеркнул Филипп Ефанов.

В ходе обхода территории Филипп Ефанов также пообщался с жительницей дома №56 по улице Павловская.

«Основная проблема, беспокоящая жителей этого района, – это безопасность пешеходов при переходе через дорогу. Мы внесем в план ремонта на 2026 год реконструкцию дорожного покрытия с обустройством тротуара на улице Павловская,» - сообщил Филипп Александрович.

Напомним, интересующие вопросы можно задать по телефону Горячей линии Главы: 2-99-03. Запись на личный прием можно осуществить по телефону: 2-99-05.