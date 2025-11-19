Обновление коммунального парка в Черноголовке: новая спецтехника поможет оперативно устранять аварийные ситуации

В Черноголовке обновляется парк коммунальной техники в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. МУП «Управление эксплуатации» уже получило две новые единицы спецтехники: илосос КО-507АМ1 и экскаватор-погрузчик ЕЛАЗ BL 888.

Илосос предназначен для вакуумной очистки колодцев, септиков и канализационных сетей, а многофункциональный экскаватор поможет при строительных и ремонтных работах, погрузке материалов, а также при ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры. В зимний период данная техника будет использоваться для очистки территории городского округа от снега.

В ноябре ожидается поставка еще трех машин: кран-манипулятор на базе КАМАЗа для ремонта инженерных сетей и погрузочно-разгрузочных работ, а также две аварийные «Газели» для быстрого устранения коммунальных аварий.

Глава округа Роман Хожаинов отметил, что новая техника позволит оперативно реагировать на ЧС и минимизировать последствия аварий.