Обновление медицинских учреждений продолжается в Ленинском округе

Так, идет ремонт подразделений амбулаторно-поликлинической сети Видновской клинической больницы. За 2023 год уже провели ремонт фельдшерско-акушерского отделения в деревне Пуговичино и обновили офис врача-терапевта в Расторгуевской части города Видное. Модернизировали амбулатории и в других населенных пунктах округа.

В Видном продолжают ремонтировать и детскую поликлинику. На данный момент подрядчик обновил входную группу и место, где родители могут оставить коляски малышей, также установили систему оповещения при пожаре. На первом этаже в помещениях меняют полы, плитку, двери и сантехнику. А по проекту «Здравоохранение» детскую поликлинику оснастили тремя новыми автомобилями для помощи маленьким пациентам на дому.