Обновление мемориально-паркового комплекса «Скорбящая мать» завершат к маю

До начала мая и его главных праздничных дней «Скорбящая мать» в Пушкино преобразится. Работы в парковом комплексе проведут в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая весна», запустившей масштабные субботники.

Работы в главном парке Пушкино стартовали 20 апреля. Продолжается замена облицовки на бордюрах, клумбах и нижних парапетах. Работники приводят в порядок фонтаны, урны, лавочки, малые архитектурные формы и фонари. Также проводят замену плиточного покрытия.

«Ремонт заключатся в том, что кладем новую плитку вместо той, которая отходит и делаем затирку. С помощью необходимых инструментов отмеряем, разрезаем плитку на сегменты и „сажаем“ на цемент. Работы по восстановлению облицовки касаются как бордюров, так и чаши фонтана», — отметил сотрудник МКУ «Пушгорхоз» Андрей.

Такие ремонтные работы в Пушкино проводят ежегодно в начале весны. Это помогает избавить мемориальный комплекс от последствий зимы и освежить его перед праздниками. До начала мая планируется завершить преображение всего паркового комплекса. Уже 27 апреля, день общеобластного субботника, должны запустить городской фонтан.