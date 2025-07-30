Обновление системы теплоснабжения в Коломне и Озерах завершится до конца лета
Фото: [администрация городского округа Коломна]
В Московской области до конца лета запланировано обновление более 500 объектов, обеспечивающих теплоснабжение. Губернатор Андрей Воробьев проконтролировал ход этих значимых работ на встрече с членами правительства региона и руководителями муниципальных образований.
В городском округе Коломна реализуется 14 проектов, направленных на улучшение теплоснабжения. В данный момент ведутся капитальные ремонтные работы на участках тепловых сетей в поселке Сергиевский, в микрорайоне-1 и на территории больничного городка в Озерах, а также в коломенском микрорайоне Щурово. Также возводится новая блочно-модульная котельная в Сосновом бору и выполняется реконструкция котельной в поселке Заречный. В ближайших перспективах – строительство котельной на улице Красногвардейской в Коломне.
«До наступления осенне-зимнего периода мы отремонтируем и возведем более 6,5 км тепловых сетей, введем в эксплуатацию новые и модернизированные котельные. Все эти мероприятия критически важны для гарантированного обеспечения жителей теплом и горячим водоснабжением», - подчеркнул глава городского округа Коломна Александр Гречищев.