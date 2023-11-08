Обновление стадиона «Строитель» продолжается в Клину

На спортивном объекте городского округа Клин восстановят беговые дорожки,места для спортивных прыжков разных видов, сделают футбольное поле с подогревом и построят трибуны для болельщиков.

Напомним, что клинский спортивный объект регулярно обновляется и модернизируется. Так, еще в 2021 году на футбольном поле установили новые прожекторы, а зимой 2023 обновили входную группу. Планируется, что в 2024 году начнут капитальный ремонт по программе «Спорт Подмосковья».

Как поделился директор школы олимпийского резерва имени М.В. Трефилова Владимир Гамеев, на спортивном объекте городского округа Клин восстановят беговые дорожки, места для спортивных прыжков разных видов.

Стадион «Строитель» является важным объектом для профессиональных спортсменов Клина и любителей активного отдыха. На месте, где сейчас стоит стадион, когда-то брат композитора Петра Ильича Чайковского построил павильон для занятий физкультурой.