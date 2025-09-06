Обновленная библиотека Зарайска: культура и новые возможности

Зарайская центральная библиотека преображается, стремясь стать современной и удобной площадкой для всех горожан.

К началу сентября выполнен большой объем работ. В библиотеке заменили основание пола, уложили новую плитку, оштукатурили стены, проложили новую электропроводку, установили современную систему безопасности, подключили водопровод и частично заменили окна на пластиковые. Сейчас ведутся работы по покраске стен.

После завершения ремонта библиотека будет оснащена новой мебелью и передовым оборудованием, что создаст благоприятные условия для чтения, организации досуга и проведения творческих мероприятий.

Особым акцентом станет интерактивная карта с 18 культурными кодами, отражающими имена значимых личностей, связанных с Зарайском. Среди них – Федор Достоевский, Анна Голубкина, Виктор Виноградов, Валентина Сперантова, Михаил Шолохов, семья Бахрушиных и другие.

Проект, поддерживаемый Министерством культуры и туризма Московской области, позволит жителям и гостям региона открыть для себя его культурное наследие в новом свете.

«Наша цель – создать не просто функциональное, но и уютное пространство для каждого посетителя. Уверена, обновленная библиотека станет ключевым центром культурной жизни Зарайска», — заявила директор Централизованной библиотечной системы Валерия Маркович.

Также Валерия Маркович подчеркнула, что интерактивное оборудование позволит изучать историю России, совершенствовать ораторские навыки и участвовать в мероприятиях с использованием световых эффектов, делая посещение библиотеки интересным и познавательным.

Таким образом, Зарайская центральная библиотека готовится к роли значимого культурного пространства, способного вдохновлять и привлекать жителей города.