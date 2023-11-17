Обновленная детская площадка открылась в Кашире

Обновленный, яркий, безопасный и современный городок появился в деревне Андреевское в Кашире. Работы здесь провели по проекту «Замена оборудования детских игровых площадок на дворовых и общественных территориях».

На 150 квадратных метров расположились комплекс для игр, качалка-балансир, качалка на пружине, традиционные качели и гимнастический комплекс.

Пока дети будут резвится и играть, родители смогут посидеть на лавочках, не переживая, что ребенок разобьет колени. А все потому, что основание площадки состоит из мягкого прорезиненного покрытия, которое делает падения менее травматичными.

«Детские площадки – неотъемлемый элемент современных дворовых территорий и общественных пространств. Очень важно поддерживать их в надлежащем состоянии для безопасности играющих», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

По его словам, в этом году отремонтировали 450 существовавших ранее комплекса.