Обновленная детская школа искусств № 3 в Балашихе примет своих учеников в начале 2025 года

Глава городского округа Сергей Юров проверил ход ремонтных работ в образовательном учреждении на улице Зеленой, 18 вместе с представителями подрядчика и руководством школы. На объекте с апреля этого года проводят капитальный ремонт здания площадью почти 1,3 тыс. квадратных метров в рамках национального проекта «Культура». После завершения работ в обновленной школе смогут заниматься до 500 человек. В здании откроют 12 новых учебных классов и расширят направления, а также вернут балалайку, домру и народный оркестр. Кроме того, на втором этаже появится зал, рассчитанный на 75 мест, со сценой и роялем.

Сейчас большую часть капремонта уже выполнили. Полностью проложили внутренние инженерные сети, сделали черновую отделку на 1-ом и 2-ом этажах школы и приступили к чистовой. Строители переходят к работам в подвальных помещениях и установке вентиляционного оборудования. Также проводят работы по благоустройству прилегающих территорий. Всего на объекте работают 54 человека.

Закончить благоустройство планируют в конце ноября, а строительные работы — в начале декабря. Затем внутри здания начнутся пуско-наладочные работы, установка нового оборудования и мебели.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

«Все идет по запланированному графику. Планируем, что 1 декабря будет полная строительная готовность объекта. В здании мы увеличили количество кабинетов для занятий в школе, так как некоторые помещения до проведения капитального ремонта не эксплуатировались по техническим причинам — в них не было коммуникаций, отопления, была разрушена кровля. Мы сделали новую планировку. Плотно работали с директором школы по этому вопросу. Очевидно, что условия для занятий здесь будут существенно лучше после завершения всех работ и главное, больше детей смогут посещать занятия», — сообщил представитель подрядной организации Владимир Синякин.

Детская школа искусств № 3 переехала в здание на Зеленой улице, 18 в 2021 году. Здесь обучаются 365 детей, трудятся 23 преподавателя и концертмейстера. В школе действуют фортепианный, теоретический, народный, вокально-хоровой, подготовительный отделы, классы скрипки, духовых инструментов и хореографии, отдел изобразительного искусства. На время капитального ремонта занятия проводят во Дворце культуры «Балашиха», а также во втором корпусе средней школы № 25 на улице Орджоникидзе и в отделении школы искусств № 3 на Зеленой улице, 30.